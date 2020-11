Audi SQ2 - Ecco il restyling della Suv sportiva (Di lunedì 16 novembre 2020) L'Audi rinnova la SQ2, versione sportiva della crossover Q2, seguendo i dettami del restyling che ha coinvolto recentemente l'intera gamma della Suv compatta. Rispetto al modello presentato nel 2019 non cambia la meccanica: il 2.0 TFSI, aggiornato secondo le ultime normative vigenti, eroga sempre 300 CV e 400 Nm ed è abbinato al cambio automatico S tronic e alla trazione integrale quattro. La vettura sarà disponibile in concessionaria nel corso del primo trimestre del 2021. La prima volta dei Matrix Led. La SQ2 è subito riconoscibile rispetto alle altre varianti per il pacchetto aerodinamico con paraurti specifici e spoiler posteriore, per i quattro terminali di scarico e per le cornici nere dei cristalli. Di serie sono previsti anche l'assetto sportivo, ribassato di 20 ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 16 novembre 2020) L'rinnova la SQ2, versionecrossover Q2, seguendo i dettami delche ha coinvolto recentemente l'intera gammaSuv compatta. Rispetto al modello presentato nel 2019 non cambia la meccanica: il 2.0 TFSI, aggiornato secondo le ultime normative vigenti, eroga sempre 300 CV e 400 Nm ed è abbinato al cambio automatico S tronic e alla trazione integrale quattro. La vettura sarà disponibile in concessionaria nel corso del primo trimestre del 2021. La prima volta dei Matrix Led. La SQ2 è subito riconoscibile rispetto alle altre varianti per il pacchetto aerodinamico con paraurti specifici e spoiler posteriore, per i quattro terminali di scarico e per le cornici nere dei cristalli. Di serie sono previsti anche l'assetto sportivo, ribassato di 20 ...

infoitscienza : Audi SQ2, linee più ricercate - infoitscienza : Audi SQ2 restyling è più connessa e si vede meglio - infoitscienza : Audi SQ2 restyling, nuovo look e più tecnologie per il SUV da 300 CV - dinoadduci : Audi SQ2 - Ecco il restyling della Suv sportiva - markus_auto : Audi SQ2 restyling, nuovo look e più tecnologie per il SUV da 300 CV ... -