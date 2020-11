Ascolti tv, Italia – Polonia seguita da 6 milioni di spettatori (Di lunedì 16 novembre 2020) Si aggiudica la serata la partita di UEFA Nations League Italia-Polonia La Nazionale conquista gli Ascolti della domenica sera. Il 15 novembre la partita su Rai 1 di UEFA Nations League tra Italia-Polonia è stata il programma più seguito della serata con 6.629.000 spettatori pari al 23.6% di share. Alle spalle su Canale 5, “Live Non è la D’Urso” che ottiene il 14% di share pari a 2.486.000 spettatori: il talk della domenica sera continua ad arrancare negli Ascolti. Su Rai 3 bene “Che Tempo Che Fa” che ha raccolto 3.289.000 spettatori pari ad uno share dell’11.8%. Su La7 Massimo Giletti e il suo “Non è ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 16 novembre 2020) Si aggiudica la serata la partita di UEFA Nations LeagueLa Nazionale conquista glidella domenica sera. Il 15 novembre la partita su Rai 1 di UEFA Nations League traè stata il programma più seguito della serata con 6.629.000pari al 23.6% di share. Alle spalle su Canale 5, “Live Non è la D’Urso” che ottiene il 14% di share pari a 2.486.000: il talk della domenica sera continua ad arrancare negli. Su Rai 3 bene “Che Tempo Che Fa” che ha raccolto 3.289.000pari ad uno share dell’11.8%. Su La7 Massimo Giletti e il suo “Non è ...

