Ascolti tv domenica 15 novembre 2020

Leggi su tvblog

(Di lunedì 16 novembre 2020) Glitv dellacol debutto di Myrta Merlino nel pomeriggio di La7 ‘contro’In e In Mezz’Ora, ma senza Quelli che il calcio. Prime Time Su Rai 1 Italia – Polonia, valevole per la Nations League, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles ha registrato .000 telespettatori, share %. N.C.I.S. New Orleans ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Che Tempo che Fa ha registrato nella presentazione .000, %, nel programma .000 telespettatori, share % e nel segmento Il Tavolo .000, %. Su Canale 5 Live – Non è la d’Urso ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film X-Men: Apocalisse ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film Altrimenti ci arrabbiamo ha registrato .000 ...