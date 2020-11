Ascolti TV | Domenica 15 novembre 2020 La Nazionale vince con il 23 6% D’Urso 14% | Fazio 11 8%-10 1% | Giletti 5 3%-7 3%

(Di lunedì 16 novembre 2020) Italia-Polonia - Lorenzo Insigne (da Facebook) Nella serata di ieri,15, su Rai1 l’incontro di UEFA Nations League Italia-Polonia è stata seguita da 6.629.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.486.000 spettatori pari al 14% di share (la breve presentazione 2.553.000 – 8.8%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) e NCIS New Orleans di .000 spettatori (%). Su Italia 1 X-Men – Apocalisse ha intrattenuto 1.845.000 spettatori con l’8.1% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 3.289.000 spettatori pari ad uno share dell’11.8% e Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.746.000 (10.1%). Su Rete4 … Altrimenti ci arrabbiamo! ...

