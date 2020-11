Aprilia, positivo fugge da ospedale e ruba merce al supermercato: arrestato 25enne (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma – Nella tarda serata di ieri i carabinieri della Stazione di Aprilia Campoverde in collaborazioen con quelli della Sezione Radiomobile di Aprilia intervenivano nella locale via Aldo Moro per bloccare un cittadino rumeno di anni 25 che era fuggito poco prima da un supermercato presso il quale si era appropriato di merce varia per un valore di Euro 200. Giunti nella caserma dei Carabinieri di Campoverde, per l’espletamento delle formalita’ di rito, il personale operante, complessivamente sei militari, riscontrava che lo straniero si era arbitrariamente allontanato lo scorso 13 novembre dall’ospedale Santo Spirito di Roma ove gli era stata riscontrata la positivita’ al Covid. Oltre al reato di furto aggravato dovra’ rispondere anche della violazione amministrativa ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 16 novembre 2020) Roma – Nella tarda serata di ieri i carabinieri della Stazione diCampoverde in collaborazioen con quelli della Sezione Radiomobile diintervenivano nella locale via Aldo Moro per bloccare un cittadino rumeno di anni 25 che era fuggito poco prima da unpresso il quale si era appropriato divaria per un valore di Euro 200. Giunti nella caserma dei Carabinieri di Campoverde, per l’espletamento delle formalita’ di rito, il personale operante, complessivamente sei militari, riscontrava che lo straniero si era arbitrariamente allontanato lo scorso 13 novembre dall’Santo Spirito di Roma ove gli era stata riscontrata la positivita’ al Covid. Oltre al reato di furto aggravato dovra’ rispondere anche della violazione amministrativa ...

Lo straniero si era allontanato, il 13 novembre scorso, dall'ospedale Santo Spirito di Roma dove era risultato positivo al Covid-19

APRILIA – E' stato rintracciato dai Carabinieri di Aprilia in via Aldo Moro, il cittadino rumeno di 25 anni, fuggito da un supermercato dove aveva rubato merce per circa 200 euro. Una volta accertate

Lo straniero si era allontanato, il 13 novembre scorso, dall'ospedale Santo Spirito di Roma dove era risultato positivo al Covid-19