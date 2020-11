Anziano ucciso con 11 coltellate. Arrestato il killer, voleva la sua pensione (Di lunedì 16 novembre 2020) Arrestato a Milazzo il 56enne che il 29 luglio scorso ha accoltellato l’Anziano Giovanni Salmeri per rubargli la pensione Si è posto fine ad un tragico epilogo avvenuto lo scorso luglio nel messinese. Un uomo di 56 anni è stato Arrestato ieri per aver ucciso con 11 coltellate un Anziano di 73 anni, Giovanni Salmeri, … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 16 novembre 2020)a Milazzo il 56enne che il 29 luglio scorso ha accoltellato l’Giovanni Salmeri per rubargli laSi è posto fine ad un tragico epilogo avvenuto lo scorso luglio nel messinese. Un uomo di 56 anni è statoieri per avercon 11undi 73 anni, Giovanni Salmeri, … L'articolo proviene da YesLife.it.

