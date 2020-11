Antonella Polimeni, chi è la prima rettrice donna nella storia dell’Università La Sapienza (Di lunedì 16 novembre 2020) Nobel: tutte le donne vincitrici sfoglia la gallery Antonella Polimeni è stata eletta rettrice dell’Università La Sapienza di Roma. E questa elezione è storica, per due motivi: perché per la prima volta sarà una donna a guidare la più grande università d’Europa, tra le più antiche, con 11 facoltà, oltre 120mila studenti e più di 4.700 professori e ricercatori. E perché è la prima volta che il ... Leggi su iodonna (Di lunedì 16 novembre 2020) Nobel: tutte le donne vincitrici sfoglia la galleryè stata elettadell’Università Ladi Roma. E questa elezione è storica, per due motivi: perché per lavolta sarà unaa guidare la più grande università d’Europa, tra le più antiche, con 11 facoltà, oltre 120mila studenti e più di 4.700 professori e ricercatori. E perché è lavolta che il ...

ilpost : Venerdì, Antonella Polimeni è stata eletta rettrice della Sapienza: è la prima donna a ricevere l’incarico - lauraboldrini : Per la prima volta una donna alla guida dell'Università @SapienzaRoma. Buon lavoro alla nuova rettrice Antonella… - repubblica : Roma, Università La Sapienza, Antonella Polimeni è il nuovo rettore, per la prima volta eletta alla guida una donna - AleFinoPilot : RT @Unomattina: 'E' particolarmente importante che ci siano dei modelli femminili per stimolare le nostre giovani donne per lavorare e ragg… - lorenzasavi : RT @beabri: Dopo 717 anni l'Università Sapienza ha una Rettrice, Antonella Polimeni. 'Un bel segnale, una vittoria oltre che un onore', ch… -