Anticipazioni Gli orologi del diavolo, stasera in tv: orario, canale, cast, episodi (Di lunedì 16 novembre 2020) Torna – dopo il successo delle prime due puntate – la miniserie targata Rai ‘Gli orologi del diavolo‘. La serie è tratta da una vicenda realmente accaduta e liberamente ispirata all’omonimo libro scritto da Gianfranco Franciosi e Federico Ruffo. Protagonista è Giuseppe Fiorello, nei panni dell’eroe per caso Marco Merani, il primo civile inserito a scopi investigativi in un contesto criminale. Gli orologi del diavolo: ecco gli episodi in onda questa sera Durante il Natale, Aurelio si reca in visita a Marco e gli porta come regalo un costoso orologio. Il meccanico lo manda via in malo modo, ma Aurelio lo avverte: non potrà liberarsi di lui. La polizia italiana lo spinge a continuare la missione ma Marco, che può ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 novembre 2020) Torna – dopo il successo delle prime due puntate – la miniserie targata Rai ‘Glidel‘. La serie è tratta da una vicenda realmente accaduta e liberamente ispirata all’omonimo libro scritto da Gianfranco Franciosi e Federico Ruffo. Protagonista è Giuseppe Fiorello, nei panni dell’eroe per caso Marco Merani, il primo civile inserito a scopi investigativi in un contesto criminale. Glidel: ecco gliin onda questa sera Durante il Natale, Aurelio si reca in visita a Marco e gli porta come regalo un costosoo. Il meccanico lo manda via in malo modo, ma Aurelio lo avverte: non potrà liberarsi di lui. La polizia italiana lo spinge a continuare la missione ma Marco, che può ...

CorriereCitta : Anticipazioni Gli orologi del diavolo, stasera in tv: orario, canale, cast, episodi #gliorologideldiavolo - UnDueTreBlog : “Gli orologi del diavolo” – Terza puntata di lunedì 16 novembre 2020 – Anticipazioni e trama.… - zazoomblog : Anticipazioni Quarta Repubblica stasera in tv: orario canale temi e tutti gli ospiti - #Anticipazioni #Quarta… - CorriereCitta : Anticipazioni Quarta Repubblica, stasera in tv: orario, canale, temi e tutti gli ospiti #quartarepubblica - CorriereUmbria : Stasera in tv 16 novembre, su Rai 1 Gli orologi del diavolo con Beppe Fiorello e Claudia Pandolfi. Trama e anticipa… -