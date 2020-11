Al Bano gela sua figlia Jasmine Carrisi | “Non ha una gran voce…”

(Di lunedì 16 novembre 2020) Romina Power ricorda Ylenia, AldemolisceCome accade da qualche anno a questa parte, Romina Power dedica il mese di novembre alla sua primogenita Ylenia. Ricordiamo che la ragazza, che oggi avrebbe 50 anni, ha fatto perdere le sue tracce nel 1994 a New Orleans e da allora non si hanno più sue notizie. Essendo nato questo mese, la madre ogni giorno Posta su Instagram una foto che la riguarda. E mentre la cantante statunitense è impegnata a questo, l’ex marito Alè pronto per un nuovo impegno professionale insieme alla. Il Maestrola quintogenitaEbbene sì, Alsarà giurato nella prima edizione di The Voice Senior. ...

Ultime Notizie dalla rete : Bano gela

il Giornale

Romina: Sbadigliando apro gli occhi e intorno a me luce rosa, è mattino che ora è? Quattro salti e flessioni poi mi accorgo che la mia fame reclama un po' di te. Camminando so già quel che farò. Senza ...In studio cala il gelo. Le gemelle Lecciso, che sfoggiano un look super sexy, fanno salire la temperatura al Live non è la d'Urso. E non c'è frase migliore di quella usata negli anni Duemila, quando s ...