Abruzzo zona rossa dal 18 novembre ma scuole aperte (Di martedì 17 novembre 2020) Il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, annuncia che da dopodomani 18 novembre la regione sarà zona rossa ma che le scuole rimarranno aperte. A margine di una visita all'ospedale di Sulmona Marsilio ha chiarito che l'ordinanza con la nuova disciplina sarà firmata a breve: "Da mercoledì all'Abruzzo sarà applicata la disciplina delle zone rosse, ma la scuola resta aperta. Sentirò Speranza, ora è impegnato in Consiglio dei ministri ma il ministro aveva già apprezzato e sostenuto nostra decisione". Bollettino Coronavirus 16 novembre 2020: 27.354 nuovi casi, 504 vittime e 21.554 guariti Successivamente a RaiNews 24 Marsilio ha risposto sulle ...

