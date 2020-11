Abruzzo verso la zona rossa Scontro governo-De Luca | “Sciacallaggio contro la Campania”

(Di lunedì 16 novembre 2020) Roma, 16 nov – L’la. Il governatore Marco Marsilio è pronto a firmare un’ordinanza che prevede, tra l’altro, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e lo stop ai centri commerciali. “L’deve esserecon chiusura delle scuole”, ha scritto su Facebook il vicepresidente della Regione, Emanuele Imprudente, dopo la riunione del Comitato tecnico scientifico con il governatore. La decisione finale sarà presa nelle prossime ore, non è escluso che l’– ora inarancione – adotti un lockdown generalizzato, con chiusura dei negozi e divieto di spostamento per i cittadini. Proteste di piazza ...

L'AQUILA – Circa il 20% delle imprese italiane potrebbe essere a rischio fallimento per via della carenza di liquidità, causata dalle misure di chiusura e contenimento del virus, e in assenza di polit ...