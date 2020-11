7 aziende che lavorano a vaccini per il Covid-19 sono finite nel mirino dei cyber-criminali (Di lunedì 16 novembre 2020) (foto: Paul Biris/Getty Images)Microsoft ha rilevato una serie di attacchi informatici, attribuiti a gruppi provenienti da Corea del Nord e Russia, che hanno preso di mira alcune delle aziende farmaceutiche al lavoro sui vaccini per il Covid-19. Senza specificare i nomi delle aziende bersaglio, il colosso informatico ha affermato in un blogpost che gli attacchi hanno colpito sette importanti aziende farmaceutiche negli Stati Uniti, in Canada, Francia, India e Corea del Sud. “È inquietante che ora gli attacchi informatici vengono utilizzati per interrompere le organizzazioni sanitarie che combattono la pandemia. Riteniamo che questi attacchi siano inconcepibili e dovrebbero essere condannati da tutta la società civile”, scrive Tom Burt, vicepresidente aziendale di Microsoft ... Leggi su wired (Di lunedì 16 novembre 2020) (foto: Paul Biris/Getty Images)Microsoft ha rilevato una serie di attacchi informatici, attribuiti a gruppi provenienti da Corea del Nord e Russia, che hanno preso di mira alcune dellefarmaceutiche al lavoro suiper il-19. Senza specificare i nomi dellebersaglio, il colosso informatico ha affermato in un blogpost che gli attacchi hanno colpito sette importantifarmaceutiche negli Stati Uniti, in Canada, Francia, India e Corea del Sud. “È inquietante che ora gli attacchi informatici vengono utilizzati per interrompere le organizzazioni sanitarie che combattono la pandemia. Riteniamo che questi attacchi siano inconcepibili e dovrebbero essere condannati da tutta la società civile”, scrive Tom Burt, vicepresidente aziendale di Microsoft ...

