Zone rosse e arancioni | cosa cambia dal 15 novembre | regole | nuove Regioni incluse | sanzioni

MediasetTgcom24 : Covid, Speranza firma ordinanze: Campania e Toscana 'zone rosse' #campania - MediasetTgcom24 : Campania e Toscana zone rosse, Speranza: ordinanza firmata - trash_italiano : Signorini: 'qui non ci sono zone gialle, arancioni, rosse, siamo tutti insieme' Conte: #GFVIP - alessand_mella : @giacomomag @Sefora1016 @myrtamerlino Si deve introdurre visita #congiuntifuoricomune (fidanzati/e e parenti primi… - stefaniapezzopa : RT @radiolaquila1: Covid-19: Pezzopane (Pd), “Marsilio e Biondi, basta giochetti e inerz... -

Ultime Notizie dalla rete : Zone rosse

l presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, sentiti i sindaci dei due Comuni del Messinese, ha infatti firmato, d'intesa con l'assessore alla Salute Ruggero Razza L'articolo Covid19, Cesarò e ...La zona rossa a Napoli e in Campania non impedisce a un gruppo di giovani di organizzare in Piazza Mercato, nel centro della città, una partitella di calcio, «noncuranti del pericolo ...