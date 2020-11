X-Men | Apocalisse | Patrick Stewart si propose per il ruolo di Mystica | “tutto nudo e blu”

Leggi su movieplayer

(Di domenica 15 novembre 2020) Per X-Men:sischerzosamente come sostituto di Jennifer Lawrence nei panni disischerzosamente come sostituto di Jennifer Lawrence nei panni diper X-Men:. L'attore inglese, interprete di Charles Xavier anziano dal 2000 al 2017, contattò il regista Bryan Singer e offrì ironicamente i propri servigi, dicendo "Sono pronto a mostrarmie blu, e anche il mondo è pronto per questo". Una battuta dettata soprattutto dal fatto che, dopo la sua prima apparizione nel, Jennifer Lawrence riuscì a far ridurre il numero di scene in cui appare con il look blu e ...