Walter Ricciardi | “Parlano medici che hanno la preparazione di uno steward Alitalia”

"Tra i medici che parlano c'è chi ha la cultura epidemiologica di uno steward dell'Alitalia". Lo ha detto il consulente del ministro della salute, Walter Ricciardi, a La7 commentando le tante dichiarazioni dei virologi italiani, spesso in contraddizione tra di loro. Delle parole, però, che non sono state apprezzate dal settore degli steward, che le hanno ritenute offensive.

