Under 21, Lussemburgo-Italia 0-4: gli azzurrini volano agli Europei (Di domenica 15 novembre 2020) L'Italia non fallisce il primo match point e conquista la qualificazione agli Europei Under 21. Gli azzurrini dilagano in Lussemburgo e vincono 4-0, blindando il primo posto nel girone: nel primo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 15 novembre 2020) L'non fallisce il primo match point e conquista la qualificazione21. Glidilagano ine vincono 4-0, blindando il primo posto nel girone: nel primo ...

DiMarzio : La formazione di #Nicolato: se l'#Italia vince è qualificata agli Europei #U21 - Fantacalcio : Italia Under 21, 4-0 al Lussemburgo ed Europeo raggiunto - fisco24_info : L'Italia Under 21 qualificata agli Europei, 4-0 al Lussemburgo: Decidono il match una doppietta Scamacca, Pinamonti… - fasulo_antonio : Con il successo di oggi in Lussemburgo e una giornata d'anticipo, i ragazzini di Nicolato sono aritmeticamente qual… - andresalis : RT @pianetagenoa: Under 21: l'Italia vola all'Europeo in anticipo. Doppietta di Scamacca e regia illuminante di Rovella contro il Lussembur… -