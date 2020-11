Un sacco bello, il film di Verdone compie 40 anni (Di domenica 15 novembre 2020) “Un sacco bello” mitico esordio di Carlo Verdone usciva nel 1980 e il 19 gennaio compirà 40 anni. E’ difficile provare la sensazione di una prima volta. Questa prima cercarla, inseguirla tenacemente, poi appena afferrata bisogna realizzarla, altro gradino arditamente insormontabile. Alla fine, inoltre, terza fase, tardiva, il ricordo che ha sedimentato in noi la priva volta se di cocente delusione o di efferato entusiasmo. Presentatasi la prima ipotesi è necessaria una seconda buona volta o magari una terza ma la tensione sale e la voglia scende. Mentre scaturita la seconda impressione si è già a metà dell’opera per un prosequio roseo. Il diciannove gennaio millenovecentottanta, quarant’anni orsono, usciva nelle sale l’opera ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 novembre 2020) “Un” mitico esordio di Carlousciva nel 1980 e il 19 gennaio compirà 40. E’ difficile provare la sensazione di una prima volta. Questa prima cercarla, inseguirla tenacemente, poi appena afferrata bisogna realizzarla, altro gradino arditamente insormontabile. Alla fine, inoltre, terza fase, tardiva, il ricordo che ha sedimentato in noi la priva volta se di cocente delusione o di efferato entusiasmo. Presentatasi la prima ipotesi è necessaria una seconda buona volta o magari una terza ma la tensione sale e la voglia scende. Mentre scaturita la seconda impressione si è già a metà dell’opera per un prosequio roseo. Il diciannove gennaio millenovecentottanta, quarant’orsono, usciva nelle sale l’opera ...

