Ternana, Lucarelli: “Esultiamo solo a campionato conquistato. Ora voliamo bassi…” (Di domenica 15 novembre 2020) La Ternana non stecca e supera anche il Bari. La capolista aumenta il suo vantaggio, portandosi a sette punti sulle dirette inseguitrici. Un margine importante che non lascia del tutto tranquillo il tecnico Cristiano Lucarelli. L'ex bomber ha mostrato tutta la sua felicità per il risultato ottenuto, pur senza allentare la tensione e la concentrazione in vista dei prossimi impegni. Queste le sue parole nel post gara: "L'esultanza sarà una e dev'essere nel momento in cui si potrà vincere il campionato. Sono felice è chiaro, altrimenti non sarei credibile nei confronti dei miei giocatori. E' solo una tappa, non possiamo cantare vittoria. Noi siamo venuti qua da Ternana, senza troppi preconcetti e pensando all'avversario. Abbiamo legittimato in più occasioni il ... Leggi su itasportpress (Di domenica 15 novembre 2020) Lanon stecca e supera anche il Bari. La capolista aumenta il suo vantaggio, portandosi a sette punti sulle dirette inseguitrici. Un margine importante che non lascia del tutto tranquillo il tecnico Cristiano. L'ex bomber ha mostrato tutta la sua felicità per il risultato ottenuto, pur senza allentare la tensione e la concentrazione in vista dei prossimi impegni. Queste le sue parole nel post gara: "L'esultanza sarà una e dev'essere nel momento in cui si potrà vincere il. Sono felice è chiaro, altrimenti non sarei credibile nei confronti dei miei giocatori. E'una tappa, non possiamo cantare vittoria. Noi siamo venuti qua da, senza troppi preconcetti e pensando all'avversario. Abbiamo legittimato in più occasioni il ...

