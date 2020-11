Slovenia-Kosovo, il gol di Ilicic: era a secco di reti addirittura da marzo (VIDEO) (Di lunedì 16 novembre 2020) Josip Ilicic è finalmente tornato a segnare: nello specifico ha siglato al 94′ il gol decisivo, su rigore, nel match termina 2-1 tra Slovenia e Kosovo. Lo sloveno non segnava dal 10 marzo scorso, ovvero dai goal contro il Valencia in Champions League: da lì il calvario che l’ha visto lontano dal calcio giocato, con annessi problemi emotivi dovuti al Covid. Una buona notizia per Gasperini, che nelle ultime partite dell’Atalanta ha visto un giocatore sottotono: probabilmente ha solo bisogno di un’iniezione di morale. Leggi su sportface (Di lunedì 16 novembre 2020) Josipè finalmente tornato a segnare: nello specifico ha siglato al 94′ il gol decisivo, su rigore, nel match termina 2-1 tra. Lo sloveno non segnava dal 10scorso, ovvero dai goal contro il Valencia in Champions League: da lì il calvario che l’ha visto lontano dal calcio giocato, con annessi problemi emotivi dovuti al Covid. Una buona notizia per Gasperini, che nelle ultime partite dell’Atalanta ha visto un giocatore sottotono: probabilmente ha solo bisogno di un’iniezione di morale.

1913parmacalcio : ??????! Jasmin #Kurtic a segno nel match di #NationsLeague tra Slovenia e Kosovo ????? #CrociatiInNazionale ?????? - tuttonapoli : Slovenia-Kosovo, Rrahmani in campo 90 minuti: Ilicic decisivo nel finale - GoalItalia : Josip Ilicic non segnava da marzo e stasera ritrova la rete ?? - napoli_nation : Amir #Rrahmani in campo da capitano con il suo #Kosovo contro la #Slovenia. - vocelaziale : NAZIONALI?? Ancora in gol Vedat #Muriqi con il #Kosovo. Stavolta segna alla #Slovenia?? ???? Partita completa per… -

Ultime Notizie dalla rete : Slovenia Kosovo Diretta Slovenia - Kosovo, 2-1, UEFA Nations League 2020, La Repubblica La Repubblica Slovenia-Kosovo, Rrahmani in campo 90 minuti: Ilicic decisivo nel finale

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è rimasto in campo per tutto l'incontro tra il suo Kosovo e la Slovenia. L'azzurro ha perso 2-1 l'incontro del gruppo 3 della Lega C di Nations League. Slovenia ...

Nations League, Slovenia - Kosovo: Muriqi non basta, Ilicic non sbaglia dal dischetto - VD

Vedat Muriqi, messi da parte gli impegni in Italia contro la Lazio, ha risposto alla chiamata del ct del Kosovo: l'attaccante è andato in gol.

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è rimasto in campo per tutto l'incontro tra il suo Kosovo e la Slovenia. L'azzurro ha perso 2-1 l'incontro del gruppo 3 della Lega C di Nations League. Slovenia ...Vedat Muriqi, messi da parte gli impegni in Italia contro la Lazio, ha risposto alla chiamata del ct del Kosovo: l'attaccante è andato in gol.