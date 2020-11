Scuolabus negato a bambina di 4 anni: l’assurda motivazione (Di domenica 15 novembre 2020) Il fatto che ha indignato l’opinione pubblica avviene in provincia di Torino. Una bambina di etnia rom si è vista negare il diritto allo Scuolabus perché non residente. Rivolta social.… Questo articolo Scuolabus negato a bambina di 4 anni: l’assurda motivazione è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 15 novembre 2020) Il fatto che ha indignato l’opinione pubblica avviene in provincia di Torino. Unadi etnia rom si è vista negare il diritto alloperché non residente. Rivolta social.… Questo articolodi 4: l’assurdaè stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

paolamussino : RT @rep_torino: 'Non è residente': scuolabus negato a bimba nomade nel Torinese [aggiornamento delle 21:12] - rep_torino : 'Non è residente': scuolabus negato a bimba nomade nel Torinese [aggiornamento delle 21:12] - annamariamoscar : 'Non è residente': scuolabus negato a bimba nomade nel Torinese - Mariate48641882 : RT @repubblica: 'Non è residente': scuolabus negato a bimba nomade nel Torinese - GisellaPagano : 'Non è residente': scuolabus negato a bimba nomade nel Torinese -