Sassuolo, Carnevali: "Proveremo a raggiungere la Champions per il presidente Squinzi" (Di domenica 15 novembre 2020) Il Sassuolo si è reso protagonista di un eccezionale avvio di campionato che sta facendo davvero sognare i tifosi neroverdi e, a tal proposito, l'amministratore delegato del club emiliano, Giovanni Carnevali, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Per noi già è una cosa importante che ci siano tre giocatori in Nazionale poi se gioca Berardi è ancora meglio. Siamo felici di questa giornata perché avere la Nazionale che si allena nel nostro centro sportivo e poi gioca al Mapei Stadium è un grande onore in una giornata come questa con la ricorrenza e l'intitolazione a via Giorgio Squinzi e al campo Adriana Spazzoli". "Proveremo a raggiungere la Champions, lo dobbiamo. Cercheremo di fare il massimo per ..."

