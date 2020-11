Sannino rivela | “L’Inter stava per prendere Dybala | ma il Palermo fu brillante nel chiudere la trattativa”

Leggi su sportface

(Di domenica 15 novembre 2020) L’ex allenatore del, Giuseppe, durante un’intervista rilasciata da ‘Mediagol.it’ hato un interessante retroscena sull’attaccante della Juventus Paulo: “L’ho avuto per sei o sette mesi ae già allora si vedeva il suo talento cristallino e purissimo. Maurizio Zamparini mise in atto un’operazione di altissimo livello, definendo un acquisto molto importante. L’Inter era intenzionata a non farsi sfuggire il gioiello argentino, ma ilfu davveronella trattativa. Paulo faceva il centravanti ed era molto esile sul piano fisico e strutturale, ma si era visto che aveva dentro un talento speciale, una grandezza incredibile. Si ...