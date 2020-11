Sanità Calabria, Gino Strada: “Contatti con il Governo. Disponibile, ma chiedo garanzie” (Di domenica 15 novembre 2020) “Una settimana fa ho ricevuto la richiesta da parte del Governo di impegnarmi in prima persona per l’emergenza sanitaria in Calabria. Ho chiesto alcuni chiarimenti sul mandato e sulle modalità di lavoro, ponendo una condizione fondamentale: non sono Disponibile a fare il candidato di facciata né a rappresentare una parte politica, ma metterei a disposizione la mia esperienza solo se ci fossero la volontà e le premesse per un reale cambiamento”. Così il fondatore di Emergency, Gino Strada, in merito alla nomina di commissario alla Sanità in Calabria. “Ho sentito qualche commentatore dire che dovrei decidere se accettare o meno l’incarico – ha proseguito -. Non sono in questa condizione perché dopo quei primi ... Leggi su tpi (Di domenica 15 novembre 2020) “Una settimana fa ho ricevuto la richiesta da parte deldi impegnarmi in prima persona per l’emergenza sanitaria in. Ho chiesto alcuni chiarimenti sul mandato e sulle modalità di lavoro, ponendo una condizione fondamentale: non sonoa fare il candidato di facciata né a rappresentare una parte politica, ma metterei a disposizione la mia esperienza solo se ci fossero la volontà e le premesse per un reale cambiamento”. Così il fondatore di Emergency,, in merito alla nomina di commissario alla Sanità in. “Ho sentito qualche commentatore dire che dovrei decidere se accettare o meno l’incarico – ha proseguito -. Non sono in questa condizione perché dopo quei primi ...

