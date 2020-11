Sanità Calabria, Strada: 'Io disponibile ma dal governo nessuna proposta' (Di domenica 15 novembre 2020) Gino Strada , fondatore di Emergency, non si occuperà dell' emergenza sanitaria in Calabria , dopo le dimissioni di Cotticelli e le polemiche sul successore Zuccatelli. Lo chiarisce lui stesso su ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 15 novembre 2020) Gino, fondatore di Emergency, non si occuperà dell' emergenza sanitaria in, dopo le dimissioni di Cotticelli e le polemiche sul successore Zuccatelli. Lo chiarisce lui stesso su ...

LaCnews24 : ''Su sanita' Governo assuma una posizione chiara, chi ha paura di Gino Strada?'' #calabrianotizie #newscalabria - LaCnews24 : Sanita' Calabria, le Sardine: ''Governo parli, Gino Strada ancora la soluzione'' #calabrianotizie #newscalabria - LaCnews24 : Sanita', Strada rompe il silenzio: ''Io indeciso? Non ho mai ricevuto proposte formali'' #calabrianotizie… - CieloGrigioStop : @RAFALOCA1 @Gustav45114190 @Cartabellotta Non capisco ben cosa vuoi dire. In UE i lockd furono applicat ovque in ba… - sadape54 : Politici, massoni e mafiosi. Ecco come hanno spolpato la sanità della Calabria -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Calabria Regione: Sanità. Riconoscimento economico della Regione ai lavoratori della Sanit Nicola Passarotto Sanità Calabria, Strada: "Io disponibile ma dal governo nessuna proposta"

Il fondatore di Emergency, chiamato in causa per occuparsi dell'emergenza sanitaria nella regione, chiarisce di non voler essere solo ...

Il sindaco Sala: "Sulla sanità grandi errori ma serve pensare al futuro"

Il primo cittadino è sicuro che la pandemia durerà fino all’estate. Le altre sfide: ambiente con una svolta radicale su mobilità e digitale ...

Il fondatore di Emergency, chiamato in causa per occuparsi dell'emergenza sanitaria nella regione, chiarisce di non voler essere solo ...Il primo cittadino è sicuro che la pandemia durerà fino all’estate. Le altre sfide: ambiente con una svolta radicale su mobilità e digitale ...