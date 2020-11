Salvini: “Negli altri paesi usano l’idrossiclorochina, perché in Italia no?” (Di domenica 15 novembre 2020) “Negli altri paesi usano l’idrossiclochirina per curare nelle fasi iniziali il coronavirus quando non ci sono particolari complicazioni, perché in Italia non succede? Migliaia di persone lo fanno tutti i giorni, è un farmaco accessibile e costa poco. Chiedo spiegazioni al governo, forse ai potenti non conviene”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Non è l’arena su La7 condotto da Massimo Giletti. E sulla divisione in colori dell’Italia fa un esempio concreto: “Secondo Fedriga tutti i parametri in Friuli Venezia Giulia erano rispettati, ma il Governo senza dare spiegazioni ha detto che da giallo diventavano arancioni dall’oggi al domani. Chiediamo di essere avvisati per tempo e di poter spiegare ai ... Leggi su sportface (Di domenica 15 novembre 2020) “Neglil’idrossiclochirina per curare nelle fasi iniziali il coronavirus quando non ci sono particolari complicazioni, perché innon succede? Migliaia di persone lo fanno tutti i giorni, è un farmaco accessibile e costa poco. Chiedo spiegazioni al governo, forse ai potenti non conviene”. Lo ha detto il leader della Lega Matteoa Non è l’arena su La7 condotto da Massimo Giletti. E sulla divisione in colori dell’fa un esempio concreto: “Secondo Fedriga tutti i parametri in Friuli Venezia Giulia erano rispettati, ma il Governo senza dare spiegazioni ha detto che da giallo diventavano arancioni dall’oggi al domani. Chiediamo di essere avvisati per tempo e di poter spiegare ai ...

