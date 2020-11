Rugby | Autumn Nations Cup 2020 | resta in dubbio Italia-Fiji Si attendono i risultati dei tamponi degli oceanici

Leggi su oasport

(Di domenica 15 novembre 2020) Il match tra, in programma ad Ancona sabato 21 novembrein: visti i casi di positività al Covid registrati tra i figiani, che hanno partecipato alla cancellazione del match contro la Francia di sabato scorso, è impossibile, per gli organizzatori della manifestazione pronunciarsi con largo anticipo sul prossimo incontro. Lo riporta l’ANSA. In una nota stampa così gli organizzatori dellaCup: “In questo momento è prematuro dare indicazioni sull’effettuazione di, visto che nei prossimi giorni sono in programma una serie di test. Dopo una serie di test rigorosi, visti i ...