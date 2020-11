Roma, anche la moglie e la figlia di Lorenzo Pellegrini positive al Covid-19 (Di domenica 15 novembre 2020) Altri problemi per Lorenzo Pellegrini. Dopo la notizia della positività al tampone del centrocampista della Roma, ora anche la moglie e la figlia Camilla che ha poco più di un anno, risultano contagiate. A renderlo noto è stata la moglie del giocatore, Veronica che tramite il profilo Instagram ha voluto rassicurare tutti sulla situazione. Leggi su sportface (Di domenica 15 novembre 2020) Altri problemi per. Dopo la notizia della positività al tampone del centrocampista della, oralae laCamilla che ha poco più di un anno, risultano contagiate. A renderlo noto è stata ladel giocatore, Veronica che tramite il profilo Instagram ha voluto rassicurare tutti sulla situazione.

virginiaraggi : Anche questo fine settimana rafforzati i controlli della @PLRomaCapitale per il rispetto delle norme anti-contagio:… - fattoquotidiano : Ieri mattina a Roma è stata sgomberata la sede in via Amulio occupata da anni dagli Irriducibili, ora Ultras Lazio - 6000sardine : Il grande Artista #Lucamaleonte ha dipinto #GigiProietti al quartiere #tufello di Roma. Il potere dell’arte è anch… - sportface2016 : #ASRoma, positive la moglie e la figlia di #Pellegrini - epiphoned_ : @AgentWall97 Si anche questo è vero, le occasioni più pericolose della Roma non hanno comunque impegnato Korenciova… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma anche Roma, anche a Prati folla, shopping e messaggi registrati dalle pattuglie Corriere della Sera Il Papa resta un enigma: dopo gli annunci, dolorose retromarce

"Sono passati quasi otto anni dall’elezione a papa del cardinal Bergoglio. È il tempo di due mandati presidenziali americani, ampiamente sufficiente per stilare un bilancio del pontificato" ...

Nations League: Olanda ok con Wijnaldum e Depay, successi anche per Galles, Turchia e Finlandia, Scozia ko

Gli Oranje battono 3-1 la Bosnia con Depay e la doppietta del numero 8, turchi (3-2 alla Russia) e gallesi (1-0 all'Irlanda) vincono in casa mentre la ...

"Sono passati quasi otto anni dall’elezione a papa del cardinal Bergoglio. È il tempo di due mandati presidenziali americani, ampiamente sufficiente per stilare un bilancio del pontificato" ...Gli Oranje battono 3-1 la Bosnia con Depay e la doppietta del numero 8, turchi (3-2 alla Russia) e gallesi (1-0 all'Irlanda) vincono in casa mentre la ...