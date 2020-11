“Qui plastica non c’è, ti strizzo” momenti bollenti tra Venier e Tiziano Ferro (Di domenica 15 novembre 2020) Tiziano Ferro è stato ospite da Mara Venier a Domenica in. I commenti bollenti che si sono scambiati hanno fatto impazzire i social. Oggi il cantautore italiano era ospite a Domenica in da Mara Venier. Ovviamente, a causa della particolare situazione in cui si trova il nostro paese, Tiziano Ferro era in collegamento streaming, non … L'articolo “Qui plastica non c’è, ti strizzo” momenti bollenti tra Venier e Tiziano Ferro proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 15 novembre 2020)è stato ospite da Maraa Domenica in. I commentiche si sono scambiati hanno fatto impazzire i social. Oggi il cantautore italiano era ospite a Domenica in da Mara. Ovviamente, a causa della particolare situazione in cui si trova il nostro paese,era in collegamento streaming, non … L'articolo “Quinon c’è, ti strizzo”traproviene da YesLife.it.

GrulloParla : Mara Venier: 'qui è tutta roba vera, non c'è plastica!' Ogni riferimento a Barbara D'Urso NON è puramente casuale. #DomenicaIn - bubinoblog : 'Qui è tutto vero Tiziano, non salta niente, plastica non c'è!' (Mara Venier) #DomenicaIn - No_Miele : @Beppesanza ?????? Noi a sud la chiamiamo busta di plastica biodegradabile o shopbag il sacchetto è di carta, qui. - robinsuud : @Coopitalia, mia moglie è appena tornata dalla coop qui a #Torino #zonarossa, e non ha potuto acquistare le cartucc… - lasciastarevah : ha preso fuoco qualcosa a 20km da qui e adesso abbiamo puzza di plastica bruciata pure sul balcone. bene così! -

Ultime Notizie dalla rete : “Qui plastica 'Riciclare la plastica è un gioco da bambini': nuovo progetto di Corepla, Carrefour e P&G a favore di Federparchi Eco dalle Città