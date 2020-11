Qualificazioni Coppa d’Africa: vince il Senegal di Koulibaly (Di domenica 15 novembre 2020) E’ tempo di Qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, il Senegal di Koulibaly continua il suo filotto positivo, 4 vittorie su 4 e punteggio pieno nel girone, vincendo per 1-0 sul campo della Guinea Bissau.Manè l’autore del gol vittoria all’82esimo minuto, la Guinea giocava in 10 uomini dal 64′, Kalidou Koulibaly ha giocato tutti e 90 i minuti e ha rimediato un cartellino giallo poco prima dell’intervallo. Ecco i risultati delle gare odierne: Burundi-Mauritania 3-1 Ciad-Guinea 1-1 Comore-Kenya 2-1 Guinea Bissau-Senegal 0-1 Guinea Equatoriale-Libia 1-0 L'articolo Qualificazioni Coppa d’Africa: vince il Senegal di Koulibaly proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 15 novembre 2020) E’ tempo dialla prossimad’Africa, ildicontinua il suo filotto positivo, 4 vittorie su 4 e punteggio pieno nel girone,ndo per 1-0 sul campo della Guinea Bissau.Manè l’autore del gol vittoria all’82esimo minuto, la Guinea giocava in 10 uomini dal 64′, Kalidouha giocato tutti e 90 i minuti e ha rimediato un cartellino giallo poco prima dell’intervallo. Ecco i risultati delle gare odierne: Burundi-Mauritania 3-1 Ciad-Guinea 1-1 Comore-Kenya 2-1 Guinea Bissau-0-1 Guinea Equatoriale-Libia 1-0 L'articolod’Africa:ildiproviene da ...

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni Coppa Qualificazioni Coppa d'Africa, primo successo per il Burundi: 3-1 con la Mauritania TUTTO mercato WEB Nazionali Monza: i biancorossi Machin e Mota titolari e vittoriosi nella Guinea Equatoriale e Portogallo Under 21

Altra titolarità, con le rispettive Nazionali, per i due biancorossi Josè Machin e Dany Mota, che sono scesi in campo dall’inizio contro la Libia e Cipro Under 21. Il trequartista (col numero 10) ha g ...

Il Senegal di Koulibaly batte di misura la Guinea: il difensore in campo per tutto il match

Il Senegal di Koulibaly batte 1-0 la Guinea nel match valevole per le qualificazioni alla Coppa D'Africa: l'azzurro in campo per 90 minuti.

