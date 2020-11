Probabili formazioni Roma-Parma, ottava giornata Serie A 2020/2021 (Di lunedì 16 novembre 2020) Le Probabili formazioni di Roma-Parma, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2020/2021. Tutto pronto allo stadio Olimpico per il match che mette di fronte i giallorossi, lanciatissimi in quest’ottimo avvio di campionato, e i crociati che stanno faticando fin qui, ma che hanno avuto diversi problemi tra cui tanti casi di coronavirus. Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 22 novembre, diretta tv su Dazn 1 e streaming su Dazn. Queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Roma – Pellegrini ancora out per coronavirus, stesso discorso per Dzeko: i giallorossi dovranno reinventarsi e in campo scenderanno Mayoral e Cristante al posto dei due titolari indisponibili. QUI Parma ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 novembre 2020) Ledi, match valido per l’di. Tutto pronto allo stadio Olimpico per il match che mette di fronte i giallorossi, lanciatissimi in quest’ottimo avvio di campionato, e i crociati che stanno faticando fin qui, ma che hanno avuto diversi problemi tra cui tanti casi di coronavirus. Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 22 novembre, diretta tv su Dazn 1 e streaming su Dazn. Queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Pellegrini ancora out per coronavirus, stesso discorso per Dzeko: i giallorossi dovranno reinventarsi e in campo scenderanno Mayoral e Cristante al posto dei due titolari indisponibili. QUI...

giubi7 : Esco pazzo se penso ai rigoristi di ieri BAGGIO TOTTI .... Certo se deve battere bonucci Meglio .... come si chi… - _biancocelesti : Italia - Polonia, le probabili formazioni: Acerbi dal 1', Immobile non ce la fa: - zazoomblog : Probabili formazioni Sampdoria-Bologna ottava giornata Serie A 2020-2021 - #Probabili #formazioni - infoitsport : Probabili formazioni Italia-Svezia Under 21: Qualificazioni Europei 2021 - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Nations League, alle 20.45 Italia-Polonia: le probabili formazioni -