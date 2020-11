Positivo al Coronavirus esce di casa per prendere il sole su una panchina: denunciato (Di domenica 15 novembre 2020) Ha violato la quarantena ed è andato a sedersi su una panchina pubblica per prendere il sole: un uomo Positivo al Covid denunciato per epidemia colposa Tra le storie più assurde legate alla violazione delle misure anti Covid vi è certamente quella che arriva dal comune di Palmi. Qui un uomo Positivo al Coronavirus da … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 15 novembre 2020) Ha violato la quarantena ed è andato a sedersi su unapubblica peril: un uomoal Covidper epidemia colposa Tra le storie più assurde legate alla violazione delle misure anti Covid vi è certamente quella che arriva dal comune di Palmi. Qui un uomoalda … L'articolo NewNotizie.it.

