(Di domenica 15 novembre 2020) In Inghilterra non è raro imbattersi in questi strani derby tra squadre con sedi molto distanti tra loro e spesso creati per motivi più mediatici che altro. E’ probabilmente il caso anche di questo tra Pilgrims e Pompey, rappresentanti di importanti città portuali sulla costa sud del paese e sedi – appunto – di cantieri … InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Plymouth Argyle-Portsmouth (lunedì, ore 20:45): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Plymouth Argyle

La Notizia Sportiva

Grave lutto nel mondo del calcio: è morto l'ex portiere dell'Inghilterra Tony Waiters, addio all'allenatore che portò il Canada ai mondiali.Lincoln City's Timothy Eyoma battles with Plymouth Argyle's Jerome Opoku during the Sky Bet League One match between Lincoln City and Plymouth Argyle at LNER Stadium on October 20, 2020 in ...