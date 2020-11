Perù, il presidente Merino si è dimesso dopo gli scontri in piazza (Di domenica 15 novembre 2020) dopo aver recitato il giuramento appena quattro giorni fa, il neopresidente del Perù, Manuel Merino si è dimesso dalla carica, lasciando il paese sudamericano senza guida politica. Merino ha ... Leggi su globalist (Di domenica 15 novembre 2020)aver recitato il giuramento appena quattro giorni fa, il neodel Perù, Manuelsi èdalla carica, lasciando il paese sudamericano senza guida politica.ha ...

rubio_chef : Un ragazzo di 25 anni è stato giustiziato in Perù nel corso delle proteste contro il neo presidente Manuel Merino.… - repubblica : Perù, proteste in piazza dopo il cambio di presidente: manifestante morto durante scontri con la polizia - SkyTG24 : Perù, proteste contro il nuovo presidente: ucciso un manifestante. FOTO - MarianoDeCarlo1 : #Peru nel caos dopo la destituzione del Presidente Vizcarra. Ci sono scontri tra manifestanti che gridano al golpe… - genusmigrans : RT @radiondadurto: #breakingnews in Perù si dimette il presidente ad Interim Manuel Merino. Il racconto da Lima, registrato pochi minuti do… -

Ultime Notizie dalla rete : Perù presidente Immagini e curiosità sul veicolo su ruote più grande mai realizzato autoblog.it