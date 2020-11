Perù, due morti negli scontri con la polizia: si dimette il presidente Merino. E’ il secondo capo dello Stato che lascia nel giro di 6 giorni (Di domenica 15 novembre 2020) In meno di una settimana il Perù perde ancora il suo secondo capo dello Stato. Su spinta del Parlamento il presidente Manuel Merino ha rassegnato le dimissioni: si era insediato il 10 novembre e aveva dato vita a un governo di destra. Il suo mandato avrebbe dovuto concludersi alla fine di luglio 2021, con le elezioni generali. Ma la sua presidenza è durata solo 5 giorni. La causa sta nell’isolamento progressivo del presidente dovuto alle proteste di piazza (dovute al modo in cui era Stato destituito il predecessore di Merino, Martín Vizcarra), manifestazioni nelle quali la polizia ha agito con violenza. negli scontri avvenuti nell’ultima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 novembre 2020) In meno di una settimana il Perù perde ancora il suo. Su spinta del Parlamento ilManuelha rassegnato le dimissioni: si era insediato il 10 novembre e aveva dato vita a un governo di destra. Il suo mandato avrebbe dovuto concludersi alla fine di luglio 2021, con le elezioni generali. Ma la sua presidenza è durata solo 5. La causa sta nell’isolamento progressivo deldovuto alle proteste di piazza (dovute al modo in cui eradestituito il predecessore di, Martín Vizcarra), manifestazioni nelle quali laha agito con violenza.avvenuti nell’ultima ...

repubblica : Perù, proteste in piazza dopo il cambio di presidente: due manifestanti uccisi [aggiornamento delle 09:49] - repubblica : Perù in rivolta, si dimette il presidente ad interim. Due morti negli scontri. Vargas Llosa: 'Questa repressione de… - Adnkronos : Caos in #Perù, proteste contro nuovo presidente: due morti - icemastromatteo : RT @MarianoDeCarlo1: #Peru nel caos dopo la destituzione del Presidente Vizcarra. Ci sono scontri tra manifestanti che gridano al golpe e l… - Phil_di_Fer : RT @radiondadurto: #breakingnews in Perù si dimette il presidente ad Interim Manuel Merino. Il racconto da Lima, registrato pochi minuti do… -

