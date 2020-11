Perché anche con la vittoria di Biden i socialisti hanno fatto flop (Di domenica 15 novembre 2020) I festeggiamenti in casa dei democratici per la vittoria di Joe Biden si stanno tramutando in un violento scontro interno. Quella che doveva essere un’ondata blu pronta a travolgere tutto facendo cambiare colore a Casa Bianca e Congresso si è rivelata più che altro una mareggiata. Certo il bottino più grande, la sconfitta di Donald … Perché anche con la vittoria di Biden i socialisti hanno fatto flop InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 15 novembre 2020) I festeggiamenti in casa dei democratici per ladi Joesi stanno tramutando in un violento scontro interno. Quella che doveva essere un’ondata blu pronta a travolgere tutto facendo cambiare colore a Casa Bianca e Congresso si è rivelata più che altro una mareggiata. Certo il bottino più grande, la sconfitta di Donald … Perchécon ladiInsideOver.

CarloCalenda : Diciamo che dovresti anche spiegare in che modo David, perché se cancelli i debiti i creditori vanno a gambe all’ar… - berlusconi : Questa nuova emergenza può avere conseguenze drammatiche anche perché non ci hanno dato ascolto rifiutando i fondi… - ItaliaViva : Dobbiamo contemporaneamente contrastare l'emergenza sanitaria e la crisi economica, perché come va garantito il dir… - foundevil : Raga nella vita eh perché certi palloni li buttavo dentro anche io da difensore - LorenzoTonion : RT @claudia18481: Penso sia una richiesta lecita e giusta per il benessere psicologico delle persone...anche perché il virus ci farà 'compa… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché anche Perché l’idrogeno è importante per l’Italia: «Impatto sul Pil fino a 40 miliardi nel 2050» Corriere della Sera