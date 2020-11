Pellegrini, positive al Coronavirus anche moglie e figlia: "Stiamo bene" (Di domenica 15 novembre 2020) ' Questo brutto virus purtroppo ci ha preso a tutti e tre '. L'annuncio, arrivato via social, è della moglie di Lorenzo Pellegrini , che ha rivelato di aver contratto il Coronavirus insieme alla ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 15 novembre 2020) ' Questo brutto virus purtroppo ci ha preso a tutti e tre '. L'annuncio, arrivato via social, è delladi Lorenzo, che ha rivelato di aver contratto ilinsieme alla ...

