Paolo Mengoli, il dramma e lo sfogo sulla figlia a Domenica Live: 'Non sono il padre...' (Di domenica 15 novembre 2020) Uno spazzolino. È stata questa la prova che ha permesso a Paolo Mengoli , dopo vent'anni, di scoprire che non è il padre di quella che ha cresciuto come sua figlia. Il cantante poi ha chiesto - e ... Leggi su leggo (Di domenica 15 novembre 2020) Uno spazzolino. È stata questa la prova che ha permesso a, dopo vent'anni, di scoprire che non è ildi quella che ha cresciuto come sua. Il cantante poi ha chiesto - e ...

zazoomblog : Paolo Mengoli il dramma della figlia a Domenica Live: Non sono il padre... - #Paolo #Mengoli #dramma #della… - Ifederik1 : RT @domenicalive: 'Mia figlia mi ha detto tu non sei mio padre... Mi è crollato il mondo' Paolo Mengoli ci racconta come ha scoperto di non… - DomenicaLiveFan : RT @domenicalive: 'La mia nuova famiglia mi ha aiutato' Paolo Mengoli nella #cabinagold di #DomenicaLive - DomenicaLiveFan : RT @domenicalive: 'Mia figlia mi ha detto tu non sei mio padre... Mi è crollato il mondo' Paolo Mengoli ci racconta come ha scoperto di non… - durso_club : Dopo le toccanti storie di Lory del Santo e quella di Paolo Mengoli, ci volevano proprio un po' di sorrisi e l'iron… -