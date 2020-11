Padre Livio (direttore Radio Maria): “Coronavirus progettato per colpire l’Occidente” (Di domenica 15 novembre 2020) Il Coronavirus sarebbe nato da “un progetto ben preciso, per colpire soprattutto l’Occidente“. È questa la tesi del direttore di Radio Maria, Padre Livio Fanzaga, che ha fatto letteralmente scatenare la bufera. Nella sua consueta rubrica ‘lettura cristiana della cronaca e della storia’ Padre Livio ha detto che il Covid-19 sarebbe un progetto “realizzato da menti criminali con uno scopo ben preciso: fare una specie di colpo di Stato sanitario o massmediatico. Un progetto volto a fiaccare l’umanità, a metterla in ginocchio e a creare una dittatura sanitaria e un mondo nuovo“, “non più del Dio Creatore” ma “il mondo di Satana“. Leggi su sportface (Di domenica 15 novembre 2020) Il Coronavirus sarebbe nato da “un progetto ben preciso, persoprattutto l’Occidente“. È questa la tesi deldiFanzaga, che ha fatto letteralmente scatenare la bufera. Nella sua consueta rubrica ‘lettura cristiana della cronaca e della storia’ha detto che il Covid-19 sarebbe un progetto “realizzato da menti criminali con uno scopo ben preciso: fare una specie di colpo di Stato sanitario o massmediatico. Un progetto volto a fiaccare l’umanità, a metterla in ginocchio e a creare una dittatura sanitaria e un mondo nuovo“, “non più del Dio Creatore” ma “il mondo di Satana“.

