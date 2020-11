Negazionisti Covid | ‘Virus inventato da Bill Gates | liberate mia mamma’ (Di domenica 15 novembre 2020) I Negazionisti Covid colpiscono ancora: una donna invade l’ospedale ed inveisce contro i medici, deliranti le sue farneticazioni. Per l’ennesima volta si registra una ‘impresa’ dei soliti Negazionisti Covid. Da Voghera, in provincia di Pavia, arriva la notizia che riguarda una invasione da parte di una donna per nulla convinta della pandemia in corso che … L'articolo Negazionisti Covid ‘Virus inventato da Bill Gates liberate mia mamma’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 15 novembre 2020) Icolpiscono ancora: una donna invade l’ospedale ed inveisce contro i medici, deliranti le sue farneticazioni. Per l’ennesima volta si registra una ‘impresa’ dei soliti. Da Voghera, in provincia di Pavia, arriva la notizia che riguarda una invasione da parte di una donna per nulla convinta della pandemia in corso che … L'articolo‘Virusdamia mamma’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

marcodimaio : Si moltiplicano gli episodi di aggressioni e intolleranza dei 'negazionisti' contro il personale sanitario. Il vero… - LaStampa : L'annuncio su Facebook mentre i negazionisti protestavano in piazza Venezia. La foto dell'abbraccio con il figlio. - pietroraffa : Metterei i negazionisti e tutti quegli imbecilli che invitano a girare senza mascherina di fronte alle famiglie dei… - alessia_smile6 : RT @AlfioKrancic: A un caro amico con problemi oncologici che doveva essere operato a Settembre gli è stato detto che per il momento nn pot… - umchiricostudi1 : RT @AlfioKrancic: A un caro amico con problemi oncologici che doveva essere operato a Settembre gli è stato detto che per il momento nn pot… -