Nations League, vittoria agevole per l’Olanda: tutti i risultati del pomeriggio (Di domenica 15 novembre 2020) Tante sfide di Nations League in programma nel pomeriggio, nel gruppo dell’Italia facile vittoria per l’Olanda, 3-1 alla Bosnia, nella Lega B la Turchia ha superato la Russia in un rocambolesco 3-2. Ecco tutti i risultati delle gare iniziate alle 18: LEGA AGruppo 1 Olanda-Bosnia 3-1 LEGA BGruppo 3 Turchia-Russia 3-2 Gruppo 4 Galles-Irlanda 1-0 Bulgaria-Finlandia 1-2 LEGA CGruppo 2 Georgia-Armenia 1-2 Gruppo 4 Albania-Kazakistan 3-1 Bielorussia-Lituania 2-0 Foto: Logo Nations League L'articolo Nations League, vittoria agevole per l’Olanda: tutti i risultati del pomeriggio proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 15 novembre 2020) Tante sfide diin programma nel, nel gruppo dell’Italia facileper l’Olanda, 3-1 alla Bosnia, nella Lega B la Turchia ha superato la Russia in un rocambolesco 3-2. Eccodelle gare iniziate alle 18: LEGA AGruppo 1 Olanda-Bosnia 3-1 LEGA BGruppo 3 Turchia-Russia 3-2 Gruppo 4 Galles-Irlanda 1-0 Bulgaria-Finlandia 1-2 LEGA CGruppo 2 Georgia-Armenia 1-2 Gruppo 4 Albania-Kazakistan 3-1 Bielorussia-Lituania 2-0 Foto: LogoL'articoloper l’Olanda:delproviene da Alfredo Pedullà.

realvarriale : Il caso #RomaniaNorvegia partita di Nations league annullata perché le autorità sanitarie norvegesi hanno vietato l… - Pino__Merola : Nations League, alle 20.45 Italia-Polonia: le formazioni ufficiali - FcInterNewsit : Lombardo: 'Vogliamo arrivare in fondo alla Nations League. Bastoni fondamentale per l'Inter e la Nazionale' - RedazioneFM : #NationsLeague: #ItaliaPolonia in diretta - Sport_Mediaset : #NationsLeague: #Olanda ok con #Wijnaldum e #Depay, successi anche per #Galles, #Turchia e #Finlandia, #Scozia ko.… -