Nations League, Italia-Polonia: le formazioni ufficiali (Di domenica 15 novembre 2020) Manca poco al fischio d'inizio della sfida tra Italia e Polonia nel gruppo 1 della Lega A di Nations League. Alle ore 20.45 gli azzurri andranno in cerca di punti preziosi a Reggio Emilia al Mapei Stadium. La sfida diventa cruciale perché in classifica entrambe le squadre inseguono a distanza ravvicinata l'Olanda capolista, che però ha una partita in più. Gli orange sono a quota 8 punti, seguiti dai polacchi a una lunghezza di distacco e dall'Italia a meno due. LE formazioni ufficiali Queste le scelte di formazione: Italia 4-3-3: Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne. Polonia 4-2-3-1: Szczesny; Bereszyński, Glik, Bednarek, Reca; Krychowiak, ...

