Nations League, Italia-Polonia: Evani senza Immobile si affida a Belotti e Insigne. Le formazioni ufficiali (Di domenica 15 novembre 2020) L'Italia guidata anche questa sera da Alberico Evani affronta alle ore 20,45 la Polonia.Fuori Ciro Immobile per positività al Covid 19, gli azzurri puntano sul trio d'attacco composto da Bernardeschi,Belotti e Insigne. Tra i polacchi Lewandowski unica punta. Le formazioni ufficialiItalia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne. All. EvaniPolonia (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynsky, Glik, Bednarek, Reca; Krychowiak, Moder; Szymanski, Linetty, Jozwiak; Lewandowski. All. Brzeczek

