Nations League | Italia-Polonia 2-0

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 15 NOV - Bella prestazione dell'Italia, che a Reggio Emilia batte la Polonia per 2-0 in una partita del gruppo della Nations League. Reti di Jorginho su rigore al 27' pt e di ...

Vince e convince l'Italia, ora prima nel girone 1 di Nations League dopo un 2-0 sulla Polonia che non rende pienamente merito agli Azzurri, che surclassano i temuti avversari al Mapei Stadium di Reggi ...

L’Italia batte 2-0 la Polonia nella sfida del gruppo 1 di Nations League, conquistando il primo posto nel Gruppo 1 di Lega A. Azzurri in vantaggio su calcio di rigore per fallo su Belotti, trasformato ...

