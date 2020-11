Nations League, Italia-Polonia 2-0: gli azzurri abbattono le difficoltà, adesso 3 punti contro la Bosnia per vincere il girone (Di domenica 15 novembre 2020) L'Italia supera 2-0 la Polonia nella gara valida per la quinta giornata di Nations League.Gli azzurri con questo successo ottengono il primato del girone con 9 punti all'attivo frutto di 2 vittorie e 3 pari, adesso per vincere il proprio raggruppamento basterà vincere contro la Bosnia già retrocessa. Gli uomini guidati anche questa sera da Alberico Evani hanno avuto la meglio sui polacchi con un gol per tempo: al 27' è Jorginho a trasformare il calcio di rigore del vantaggio, nel finale mette il sigillo definitivo un mancino di Berardi imbeccato alla perfezione da Lorenzo Insigne.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="941" Leggi su mediagol (Di domenica 15 novembre 2020) L'supera 2-0 lanella gara valida per la quinta giornata di.Glicon questo successo ottengono il primato delcon 9all'attivo frutto di 2 vittorie e 3 pari,peril proprio raggruppamento basteràlagià retrocessa. Gli uomini guidati anche questa sera da Alberico Evani hanno avuto la meglio sui polacchi con un gol per tempo: al 27' è Jorginho a trasformare il calcio di rigore del vantaggio, nel finale mette il sigillo definitivo un mancino di Berardi imbeccato alla perfezione da Lorenzo Insigne.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="941"

