Nations League | Italia-Polonia 2-0 | Azzurri di nuovo in testa al girone

OptaPaolo : 30 - Il gol di Domenico Berardi è stato preceduto da 30 passaggi, la sequenza più lunga in assoluto prima di una re… - realvarriale : Il caso #RomaniaNorvegia partita di Nations league annullata perché le autorità sanitarie norvegesi hanno vietato l… - Eurosport_IT : ITALIA IN VETTA AL GIRONE ?? Grande prestazione degli azzurri che stendono la Polonia al Mapei Stadium: Italia in t… - PaoloDiDomizio : RT @RaiSport: #ItaliaPolonia 2-0 #Belotti: 'Questo gruppo è come una famiglia, è difficile descrivere il legame che si è creato all'interno…

Appuntamento decisivo per l'ultimo incontro mercoledì con la Bosnia-Erzegovina quindi, dove all'Italia basterà la vittoria, impresa certamente possibile, per poter accedere alla Final Four e ...

Ottima gara della nazionale, nonostante l'emergenza: in gol Jorginho su rigore e Berardi. Qualificazione alla final four a un passo ...

