Nations League: Italia-Polonia 2-0 (Di lunedì 16 novembre 2020) (ANSA) - REGGIO EMILIA, 15 NOV - Bella prestazione dell'Italia, che a Reggio Emilia batte la Polonia per 2-0 in una partita del gruppo della Nations League. Reti di Jorginho su rigore al 27' pt e di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 16 novembre 2020) (ANSA) - REGGIO EMILIA, 15 NOV - Bella prestazione dell', che a Reggio Emilia batte laper 2-0 in una partita del gruppo della. Reti di Jorginho su rigore al 27' pt e di ...

OptaPaolo : 30 - Il gol di Domenico Berardi è stato preceduto da 30 passaggi, la sequenza più lunga in assoluto prima di una re… - realvarriale : Il caso #RomaniaNorvegia partita di Nations league annullata perché le autorità sanitarie norvegesi hanno vietato l… - OptaPaolo : 54 - Il portiere della SPAL Etrit Berisha ha subito gol da 54 metri contro il Kazakhstan, con un tiro direttamente… - StadioSport : Bosnia-Italia Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 18-11-2020: Tutto quello che c’è da sapere su Bosnia-Ital… - lockon_cc07 : RT @RaiSport: . @Florenzi : 'Una serata speciale. Quattro anni fa ho pensato di non poter più giocare a calcio per l'infortunio patito su q… -