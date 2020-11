Nations League, il Belgio batte l’Inghilterra. Eriksen lancia la Danimarca (Di lunedì 16 novembre 2020) Non è solamente la serata dell'Italia che si impone nettamente contro la Polonia, ipotecando il primo posto nel proprio girone. La Nations League regala altre emozionanti sfide. Su tutte spicca la vittoria del Belgio ai danni dell'Inghilterra per 2-0 nel gruppo 2. Decidono le reti di Tielemans e Mertens. Nello stesso raggruppamento la Danimarca si impone per 2-1 sull'Islanda. Nel girone dell'Italia da segnalare il successo dell'Olanda sulla Bosnia Erzegovina per 3-1.I RISULTATIEcco tutti i risultati:Lega AGruppo 1Italia - Polonia 2-0Olanda-Bosnia Erzegovina 3-1Classifica: Italia 9, Olanda 8, Polonia 7, Bosnia 2Gruppo 2Belgio - Inghilterra 2-0Danimarca - Islanda 2-1Classifica: Belgio 12, Danimarca 10, Inghilterra 7, Islanda 0Lega BGruppo ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 16 novembre 2020) Non è solamente la serata dell'Italia che si impone nettamente contro la Polonia, ipotecando il primo posto nel proprio girone. Laregala altre emozionanti sfide. Su tutte spicca la vittoria delai danni dell'Inghilterra per 2-0 nel gruppo 2. Decidono le reti di Tielemans e Mertens. Nello stesso raggruppamento lasi impone per 2-1 sull'Islanda. Nel girone dell'Italia da segnalare il successo dell'Olanda sulla Bosnia Erzegovina per 3-1.I RISULTATIEcco tutti i risultati:Lega AGruppo 1Italia - Polonia 2-0Olanda-Bosnia Erzegovina 3-1Classifica: Italia 9, Olanda 8, Polonia 7, Bosnia 2Gruppo 2- Inghilterra 2-0- Islanda 2-1Classifica:12,10, Inghilterra 7, Islanda 0Lega BGruppo ...

