Nations League 2020-2021: Italia-Polonia 2-0 (Di domenica 15 novembre 2020) L’Italia di Roberto Mancini (Evani in panchina per l’occasione), batte la Polonia per 2-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia: le reti di Jorginho su calcio di rigore nella prima frazione di gioco e del subentrato Berardi nella ripresa. Gli azzurri salgono al primo posto nel gruppo 1 della Lega A di Nations League e si giocheranno la qualificazione alle Final Four contro la Bosnia nell’ultimo turno. Leggi su calcioblog (Di domenica 15 novembre 2020) L’di Roberto Mancini (Evani in panchina per l’occasione), batte laper 2-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia: le reti di Jorginho su calcio di rigore nella prima frazione di gioco e del subentrato Berardi nella ripresa. Gli azzurri salgono al primo posto nel gruppo 1 della Lega A die si giocheranno la qualificazione alle Final Four contro la Bosnia nell’ultimo turno.

OptaPaolo : 30 - Il gol di Domenico Berardi è stato preceduto da 30 passaggi, la sequenza più lunga in assoluto prima di una re… - realvarriale : Il caso #RomaniaNorvegia partita di Nations league annullata perché le autorità sanitarie norvegesi hanno vietato l… - Eurosport_IT : ITALIA IN VETTA AL GIRONE ?? Grande prestazione degli azzurri che stendono la Polonia al Mapei Stadium: Italia in t… - FaCa1992 : Dopo la qualificazione record agli Europei, raggiungere la final 4 di Nations League sarebbe un traguardo più che m… - emilianofabbri : RT @OptaPaolo: 30 - Il gol di Domenico Berardi è stato preceduto da 30 passaggi, la sequenza più lunga in assoluto prima di una rete realiz… -