Nations League 2020/2021: il Belgio stende l'Inghilterra, Kurtic e Ilicic lanciano la Slovenia (Di lunedì 16 novembre 2020) Nella quinta giornata del Girone 2 della Lega A di Nations League 2020/2021 il Belgio stende 2-0 l'Inghilterra grazie alle reti messe a segno da Romelu Lukaku e Dries Mertens, consolidando il proprio primato in classifica, che potrà essere insidiato soltanto dalla Danimarca, vittoriosa 2-1 sull'Islanda con i due penalty trasformata da Christian Eriksen. L'Austria supera 2-1 l'Irlanda del Nord nell'unica partita disputata nel Gruppo 1 della Lega B e allunga in testa: all'iniziale vantaggio ospite siglato da Josh Magennis rispondono i gol nel finale di Louis Shaub e Adrian Grbic. Nel Gruppo B della Lega B, invece, la Repubblica Ceca batte 1-0 di misura Israele grazie al gol in apertura di gara di Vladimir Darida e sale al secondo posto ad un ...

