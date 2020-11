MOVIOLA – Italia-Polonia | Turpin horror | non fischia un rigore clamoroso su Belotti

(Di domenica 15 novembre 2020) Una serata daper l’arbitro. Nel corso di, match valevole per la Nations League 2020/2021, il direttore di gara internazionale ne combina di cotte e di crude, nega almeno una espulsione netta per degli interventi pericolosi e sconsiderati dei polacchi. Ma, ciliegina sulla torta, nonun calcio disolare su un tiro diche finisce sul braccio largo e staccato dal corpo di Bednarek.solare negato. Voto 4 per undavvero

Una serata da horror per l’arbitro Turpin. Nel corso di Italia-Polonia, match valevole per la Nations League 2020/2021, il direttore di gara internazionale ne combina di cotte e di crude, nega almeno ...Primo tempo vivace tra Italia e Polonia, match valevole per la Nations League 2020/2021, con diversi episodi da moviola. Uno in particolare ha scatenato le proteste della Nazionale azzurra per via di ...